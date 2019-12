رجل مُقنّع يطعن 5 يهود على الأقل بمنزل حاخام في نيويورك اثنان منهم بحالة خطيرة قبل ان يلوذ بالفرار/ فيديو

قالت وسائل إعلام محلية إن 5 أشخاص على الأقل تعرضوا للطعن مساء السبت في منزل حاخام قريب من معبد يهودي في مونسي بضواحي نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت منظمة يهودية أن مهاجما طعن خمسة أشخاص في وقت متأخر من يوم السبت في منزل حاخام بولاية نيويورك قبل أن يفر.

من جهته قال مجلس الشؤون العامة اليهودي على موقع تويتر إن مهاجما كان يرتدي قناعا طعن الضحايا في منزل في مونسي بمقاطعة روكلاند، على بعد حوالي 30 ميلا شمال مدينة نيويورك.

وأضاف المجلس أن جميع الضحايا الخمسة نُقلوا إلى المستشفى، وأن اثنين منهم كانا في حالة حرجة، حيث طُعن أحدهما ست مرات على الأقل.

إلى ذلك قال ستيف ليبرمان، مراسل “جورنال نيوز” في مقاطعة روكلاند إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص تعرضوا للطعن قبيل الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، قرب كنيس يهودي في شارع فورشاي رود بمونسي، وقامت الشرطة المحلية بتمشيط المنطقة.

بدورها عبرت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، عن انزعاجها الشديد لما حصل.

وقالت في منشور على موقع تويتر: “لا يوجد أي تسامح مع أعمال الكراهية من أي نوع، وسنستمر في مراقبة هذا الوضع المروع”.

*BREAKING NOW* Multiple people stabbed inside Rabbi Rottenberg Shul in Forshay (Monsey). Reports a black man armed with a knife began stabbing people.

