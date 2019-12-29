رجل مُقنّع يطعن 5 يهود على الأقل بمنزل حاخام في نيويورك اثنان منهم بحالة خطيرة قبل ان يلوذ بالفرار/ فيديو
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جرينتش+2 09:44
رجل مُقنّع يطعن 5 يهود على الأقل بمنزل حاخام في نيويورك اثنان منهم بحالة خطيرة قبل ان يلوذ بالفرار/ فيديو

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