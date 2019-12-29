الأمن العام يحبط تهريب 130 ألف حبة مخدرة في معبر جابر

تمكن عاملون في معبر حدود جابر الحدودي من إحباط تهريب 130 ألف حبة مخدرة.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان صحفي اليوم الأحد إنه جرى القبض على شخصين تورطا في القضية.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات بمحاولة شخص تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة عبر معبر حدود جابر. حيث”جرى تشكيل لجنة من إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية والجمارك العاملين في المعبر لضبط المركبة المشتبه بها ومن بداخلها فور محاولتها الدخول عبر المعبر”وفق السرطاوي.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى ضبط المركبة فور محاولتها دخول الأردن وبتفتيشها عثر على 130 ألف حبة مخدرة أخفيت في مخبأ سري أُعد في جسم المركبة لتلك الغاية.

وبحسب السرطاوي اٌلقي القبض على سائق المركبة، وخلال التحقيقات جرى تحديد مستلم المواد المخدرة وألقي القبض عليه بعد تحديد مكان وجوده في محافظة المفرق. وقد أُحيلت القضية لمدعي عام محكمة أمن الدولة” .