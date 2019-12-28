دولة الإمارات تقدم عونا ماليا الى الأردن بـمبلغ 300 مليون دولار



أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن تقديم 300 مليون دولار كدعم للأردن، عبر صندوق أبوظبي للتنمية.

وأكد الصندوق في بيان له نقلته وكالة وام الاماراتية، أن “توجيهات القيادة الرشيدة تؤكد مدى التزام دولة الإمارات بالدعم الدائم لقيادة وأبناء الشعب الأردني الشقيق، وهو توجه راسخ في سياستها الخارجية منذ عهد القائد المؤسس زايد بن سلطان”.

وأشار البيان إلى أن قيادتي البلدين تحرصان على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والأردن، وهي “علاقة مبنية على الأخوة والمصالح المشتركة والمصير الواحد”.