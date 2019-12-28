المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا



عمان 28 كانون الاول(بترا)- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أحبطت اليوم السبت على احدى واجهاتها محاولة تهريب كمية من المخدرات من الاراضي السورية الى الاراضي الأردنية وتم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (14) كف حشيش و (200000) حبة مخدرة نوع كبتاجون وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

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