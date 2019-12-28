الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع اسرائيل تعلن حالة الطوارئ وتدعو لاوسع مشاركة في الوقفة الاحتجاجية اليوم
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جرينتش+2 01:08
إلى شاعر الحزن والمطر بدر شاكر السياب/ في ذكرى الميلاد والرحيل

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