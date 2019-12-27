12 حالة طلاق فى الوسط الفنى المصري فى العام الحالي

شهد عام 2019، عددا من حالات طلاق فى الوسط الفنى، بعضها تم فى هدوء بدون وقوع أى خلاف والبعض الآخر وصل الأمر للمحاكم والضرب.

فاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز، الجميع فى 2019، بإعلانها الانفصال عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد زيجة استمرت أكثر من 17 عاما، أنجبا خلالها ياسمين، وسيف.

كما أعلنت الفنانة هنا شيحة فى 2019 عن طلاقها من زوجها الفنان أحمد فلوكس، بعد 9 أشهر فقط من الزواج، لتخرج عن صمتها وتأكد خبر الانفصال مشيرة إلى أن السبب يعود لاختلاف فى وجهات النظر، ولكن الصداقة مازالت تجمع بينهما.

وانفصلت الفنانة شيرى عادل عن الداعية الإسلامى معز مسعود، بعد زواج استمر عام، حيث أعلنا خبر ارتباطهما رسميا فى 12 يوليو 2018.

طلاق الفنانة سمية الخشاب والمطرب أحمد سعد، الأشهر فى 2019، حيث أعلن سعد، انفصاله عن الخشاب فى مارس الماضى، بعد عقد قرانهما فى أكتوبر 2017، ثم خرجت الخشاب وهاجمته واتهمته بالشروع فى قتلها خلال فترة زواجهما.

كما انفصل الفنان عمرو سعد عن زوجته الفنانة شيماء فوزى، فى سرية تامة لم يكشف عنها إلا زوجته، عبر حسابها على إنستجرام ونشرت شيماء فوزى زوجة عمرو سعد، صورة لها عبر إنستجرام، وعلقت قائلة: “أعلن الآن حريتى الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد”.

وقد انفصلت الفنانة بسمة عن زوجها الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعد زواج استمر أكثر من 7 سنوات.

كما أعلن الفنان محمود العسيلى، الانفصال عن زوجته لمرة ثانية، مبررا أسباب طلاقه فى المرتين، بأنه لا يستطيع العيش غير سعيد.

وشهد عام 2019 انفصال المطربة ساندى عقب زواج استمر لمدة عام، وانفصال الفنانة سارة نخلة عن زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود، وانفصال الفنانة حلا شيحة عن زوجها الكندى.

وانفصل الفنان على ربيع عن زوجته ندى محمود، التى هاجمته عبر حساباتها فى مواقع التواصل الاجتماعى.

وآخر نجمة على الساحة الفنية المصرية أعلنت طلاقها، الفنانة هي نادين نجيم وذلك من خلال بوست على حسابها على تويتر تعلن فيه انفصالهما منذ فترة، ولكن الاحترام باق بينهما، وكتبت قائلة: “القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا… ما فى كلمة تعبر عن شعورى بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادى أصدقاء متحدين للأبد .. شكرًا لكل رسائلكم وبقدر محبتكم إلنا”.