هويتنا العربية …درعنا القوي و سياجنا القومي

فاز نتنياهو على منافس صغير.. وسقط حزب الليكود اخلاقيا لانه انتخب لقيادته شخصا متهما بثلاث مخالفات خطيرة
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