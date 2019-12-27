دائرة الأرصاد الجوية تحذر من الانجماد فوق المرتفعات الجبلية

حذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الانجماد في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية .

كما حذرت في تقرير لها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية .

وقالت إنه سيطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحيانا ، ويتوقع خلال النهار أن تهطل زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات المساء والليل تتناقص الغيوم تدريجياً وتضعف فرصة هطول الأمطار وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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