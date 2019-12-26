حفيدتا الجدة التي مازالت جميلة/ هيفاء وهبي/ تحتفلان بـ”الكريسماس”

احتفلت حفيدات الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، أمس الأربعاء، بحلول عيد “الكريسماس”، الذي يوافق 25 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

وقد شاركت زينب فياض، ابنة هيفاء وهبي، عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، صورا لابنتيها وهما تحتفلان بأعياد الكريسماس، بينما تقف خلفهما شجرة عيد الميلاد المزينة، وعلقت والدتهما: “عيد ميلاد سعيد، ينعاد عليكم يارب بالصحة والسعادة”.

من جانبها، احتفلت هيفاء وهبي، بالكريسماس، بنشرها لرسالة عبر حسابها على “إنستغرام”، جاء فيها: “استمتعتوا بالأوقات الطيبة مع عائلاتكم وأصدقائكم، إن شالله هذا العيد يهون الظروف الصعبة على بلدي وعليكم جميعا… كل عيد ميلاد وأنتم بخير”.

وكانت هيفاء وهبي كشفت الأسبوع الماضي، عن خطتها في حفلات رأس السنة، إذ أعلنت أنها ستحيي حفلين في مصر، إلى جانب حفل ثالث لصالح شركة مصرية خاصة، ثم بعدها بشهر ستحيي حفلا رابعا في مدينة كانكون بالمكسيك، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

يشار إلى أن زينب فياض، هي ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من زوجها الأول نصر فياض، والذي تزوجته بسن صغير، وأنجبت منه ابنتهما، ثم قررت دخول عالم الفن، ووافقت على التنازل عن ابنتها من أجل الحصول على الطلاق والاتجاه لحياة الشهرة.

وتعمل زينب فياض في مجال عروض الأزياء، ولديها ابنتان.