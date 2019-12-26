بعدما اقحم بلاده في صراعات مع سوريا والعراق والسعودية ومصر وقبرص واليونان.. أردوغان يعتزم ارسال قواته إلى ليبيا
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جرينتش+2 01:33
بعدما اقحم بلاده في صراعات مع سوريا والعراق والسعودية ومصر وقبرص واليونان.. أردوغان يعتزم ارسال قواته إلى ليبيا

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