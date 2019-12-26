المنخفض الجوي يتعمق اليوم وغدا وهطولات مطرية غزيرة

يتعمق اليوم تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي والذي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها مع بقاء الرياح نشطة في معظم المناطق ومغبرة في جنوب وشرق المملكة، وتتساقط الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الهطولات المطرية في ساعات المساء والليل غزيرة على فترات، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، قد يصحبها الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، وتدريجياً مع ساعات الليل تمتد الهطولات لتشمل أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية، حيث من المتوقع أن تتجاوز سرعة الهبات أحياناً 80 كم/الساعة في بعض المناطق.

ويستمر تأثير الكتلة الهوائية المرافقة للمنخفض الجوي غدا الجمعة؛ لتبقى الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في معظم المناطق، وتكون الهطولات غزيرة أحياناً خلال ساعات النهار؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، وهناك احتمال ضعيف خلال ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية في جنوب المملكة والتي يزيد ارتفاعها عن 1500متر فوق سطح البحر، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً، تضعف شدتها تدريجياً مع ساعات الليل.

وتبقى المملكة يوم السبت تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع تساقط زخات خفيفة من المطر خلال النهار في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى، ومع ساعات المساء والليل تتناقص الغيوم تدريجياً وتضعف فرصة هطول الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان اليوم من 10 الى 5 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية من 11 الى 6، وفي المناطق الجنوبية من 9 الى درجتين، وفي خليج العقبة من 21 الى 13 درجة مئوية.

وقد سجلت منطقة الباقورة أعلى كمية أمطار خلال المنخفض الجوي الحالي، حيث بلغت 30 ملمترا حتى الساعة السابعة من صباح اليوم.

وحسب أرقام المحطات التابعة لدائرة الأرصاد الجوية بلغت كميات الأمطار حتى صباح اليوم، في اربد 16ملم، وفي رأس منيف / عجلون 21 ملم، وفي الرمثا 3 ملم.

كما بلغت كميات الأمطار في السلط 4 ملم ودير علا 3 ملم، وحدائق الحسين /عمان 2 ملم، والجبيهة 2 ملم، والمفرق 2 ملم وفي وسط العاصمة 1 ملم ومطار ماركا 1 ملم.