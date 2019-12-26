الأرصاد تتوقع هطول المزيد من الامطار الليلة وغدا الجمعة، وامانة عمان تتلقى 185 ملاحظة وشكوى

قالت دائرة الأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية افادت بتدفق المزيد من الغيوم من فوق البحر الأبيض المتوسط تجاه المملكة، وعليه يتوقع بمشيئة الله المزيد من الأمطار الغزيرة على فترات خلال ساعات الليل وصباح الجمعة على المناطق الشمالية والوسطى.

وتوقعت دائرة الأرصاد ارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول وحدوث الانجرافات مع استمرارية الهطول المطري وغزارته والتي تمتد تدريجياً إلى المرتفعات الجنوبية خاصة المرتفعات الغربية من الكرك والطفيلة والشوبك، موضحة أن هناك احتمالية ضعيفة لتساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية التي تزيد عن 1500متر.

وبينت ان الرياح ستكون جنوبية غربية مثيرة للغبار في المناطق التي لن تشهد تساقطا للأمطار وتكون على شكل عواصف رملية في بعض المناطق المفتوحة، حيث تتجاوز سرعة هبات الرياح 80 كم /الساعة.

هذا وقد تلقت غرفة طوارئ أمانة عمان الرئيسية منذ صباح اليوم الخميس ولغاية الساعة السادسة مساءً 185 ملاحظة وشكوى مختلفة، منها أربع ملاحظات حول تجمعات مياه في مواقع مختلفة من العاصمة و5 ملاحظات حول انهيار اسوار خاصة لمنازل في مناطق جاوا وماركا وتلاع العلي والقويسمة والنصر .

وافاد رئيس قسم الطوارئ المهندس شاهر العبادي إن الشكوى المتعلقة بخطوط الصرف الصحي بلغ عددها 50 وتم تحويلها إلى شركة مياهنا، وتم استقبال 47 ملاحظة حول أشجار شكلت خطرًا على السلامة العامة تم التعامل معها من قبل كوادر الامانة المختصة، وتحويل 13 ملاحظة منها لوزارة الزراعة لوقوعها داخل أسوار المنازل.

وأما بخصوص الإشارات الضوئية قال العبادي انه تم التعامل مع 17 عُطلا منها أربعة اعطال حول إشارات ضوئية تابعة لوزارة الأشغال هي اشارات ياجوز ومرج الحمام والتطوير الحضري في ماركا وإشارة شارع الـ 100 .

وبخصوص حوادث السير فقد وردت شكاوى وملاحظات بلغ عددها 29 شكوى وتم تحويل 19 ملاحظة إطفاء عام ( منازل ) لشركة الكهرباء الأردنية لاجراء اللازم، كما تم التعامل مع 19 حالة إطفاء في شوارع مدينة عمان منها 11 حالة تابعة لشركة الكهرباء و8 حالات ضمن اختصاص أمانة عمان تعاملت معها الكوادر الفنية المعنية بالأمانة.