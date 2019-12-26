نسبة النجاح 6ر59 %.. إعلان نتائج امتحان الشامل للدورة الشتوية (رابط)



السلط – (بترا)

أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله الزعبي اليوم الخميس إن نسبة النجاح في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل” للدورة الشتوية 2020، بلغت 59.6%.

وقال الدكتور الزعبي وهو ايضا رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة في مؤتمر صحفي ان 2351 طالبا وطالبة نجح من اصل 3942 طالبا وطالبة تقدموا للامتحان موزعين على 47 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية من بينهم 1399 طالبا وطالبة موزعين على 97 تخصصا ضمن الخطط الدراسية القديمة و2543 طالبا وطالبة موزعين على 68 تخصصا ضمن الخطط الدراسية الجديدة.

وبين الزعبي انه تم اعتماد 12 مركزا للامتحان موزعة على محافظات المملكة كافة منها عشرة مراكز في كليات جامعة البلقاء التطبيقية ومركز في كل من كلية لومينوس الجامعية التقنية وكلية الخوارزمي الجامعية التقنية وكلية الدفاع المدني .

واضاف ان عدد الطلبة المنتظمين حسب الخطة الدراسية القديمة بلغ 348 طالبا وطالبة،نجح منهم 162 بنسبة 5ر64 بالمئة، وعدد الطلبة المعيدين 537 طالبا وطالبة، نجح منهم 196 بنسبة 5ر36 بالمئة، وعدد المعيدين لغايات رفع المعدل 111 طالبا وطالبة، نجح منهم 83 بنسبة 8ر74 بالمئة وعدد المستنفذين حقهم 403 طلاب وطالبة نجح منهم 144 بنسبة 7ر35 بالمئة.

وبالنسبة للمتقدمين على الخطط الجديدة بلغ عدد المتقدمين المنتظمين 1753 طالبا وطالبة نجح منهم 1211 بنسبة 69 بالمئة، وبلغ عدد المعيدين 687 نجح منهم 465 بنسبة 7ر67 بالمئة وعدد المعيدين لغايات رفع المعدل 101 نجح منهم 90 بنسبة 1ر89 بالمئة. وبين الدكتور الزعبي ان الدورة الشتوية لعام 2020 كانت غير اعتيادية من حيث تنوع وعدد الخطط الدراسية وآليات عقد الامتحان، حيث تم عقد الامتحان بموجب165 خطة دراسية، منها 97 خطة قديمة تم إجراء الامتحان فيها وفقاً لأساليب الامتحانات التحصيلية التقليدية “امتحان في المواد التعليمية التي درسها الطالب”، و 68خطة جديدة، من الخطط التي بدأ تطبيقها في العام الجامعي 2017/ 2018، حيث عقد الامتحان وفقاً لمخرجات التعلم لكل تخصص، والتي تركز على مصفوفة الكفايات والمهارات العلمية والعملية والمهنية التطبيقية التي يحتاجها سوق العمل.

واضاف انه اسهم بإعداد مخرجات التعلم أكثر من 500 متخصص من الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية التي تشرف عليها الجامعة والقطاع الخاص، وتم إعلان هذه المخرجات على موقع جامعة البلقاء التطبيقية في نهاية شهر أيلول من العام الحالي، مبينا انه تم دراسة التغذية الراجعة بشأنها وإدخال التعديلات اللازمة عليها، وتم تصميم أوراق أسئلة الامتحان وفقاً لمخرجات التعلم المعتمدة والمعلنة. واوضح الزعبي ان تجربة إجراء الامتحان الشامل وفقاً لمخرجات التعلم والمهارات التي يحتاجها سوق العمل تعد الأولى من نوعها في تاريخ الامتحان ،مشيرا الى ان الجامعة قامت بدراسة شاملة لجميع الكليات والتخصصات التي تدرسها، ووضعت استراتيجيتها للأعوام 2017 –2020 والتي جاءت منسجمة مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والرؤى الملكية السامية في تطوير التعليم وخاصة التعليم التقني، وبدأت منذ ذلك الحين بتنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية على أرض الواقع، والتي تهدف بمجملها لإصلاح منظومة التعليم التقني وتجويد مخرجاته. وقال أصبحنا اليوم نرفع شعار “التعليم والتعلم” من اجل التشغيل ونعمل على تمكين هذا الشعار من خلال الخطط الدراسية الجديدة التي تواكب احدث الخطط الدراسية في جامعات العالم لاسيما مع البدء بتوطين تخصصات وبرامج عالمية في كليات جامعة البلقاء التطبيقية. وبين ان الجامعة وقعت مجموعة من الاتفاقيات وشكلت لجانا مشتركة لتحديد المهارات والكفايات العملية التي يحتاجها أصحاب العمل، وتدريب الطلبة في الشركات والمصانع بهدف تعليمهم وتدريبهم وإدخالهم في أجواء العمل في القطاع الخاص.

واضاف الزعبي ان الجامعة قامت بتطوير نموذجٍ متقدمٍ في مجال التجسير والنفاذية ومنح الشهادات المهنية، بما يتناسب مع الإطار الوطني للمؤهلات من أجل فتح الآفاق لطلبة الكليات الجامعية المتوسطة والمدارس المهنية ومراكز التدريب المهني للالتحاق بالجامعات بواسطة التجسير والالتحاق بالمسار المهني في الجامعات التقنية.

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