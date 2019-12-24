قاتل الله الجشع.. كويتية ثرية تمارس سرقة خواتم الألماس بطريقة ماكرة

ضبطت سلطات الأمن الكويتية سيدة ثرية امتهنت سرقة خواتم مرصعة بالألماس من أرقى محلات المجوهرات في البلاد، واستعملت لتحقيق مآربها حيلة ماكرة.

وأفادت وسائل إعلام كويتية، بأن السيدة الثرية البالغة من العمر 33 عاما، كانت تصل إلى محلات المجوهرات الراقية وهي تحمل في إصبها خاتم ألماس مقلد وتطلب من الباعة أن يعرضوا عليها خواتم الألماس، وحين ينشغل هؤلاء تنزع خاتمها المقلد في غفلة من الباعة وترتدي بدلا منه خاتما غالي الثمن ثم تنصرف على حال سبيلها بالغنيمة.

وذكرت صحيفة “القبس” أن السيدة على الرغم من أنها “ثرية.. وتسكن أرقى مناطق البلاد.. وتشغل موقعا مرموقا.. فإنها احترفت السرقة لجمع المزيد من المال”.

وأوضحت الصحيفة أن رجال المباحث الجنائية توزعوا على “عدد كبير جدا من المحال المتضررة، وكمنوا لها أسبوعا كاملا حتى ألقوا القبض عليها عقب 15 دقيقة من تنفيذها لآخر عملية سرقة”.

وقال مصدر أمني إن “المواطنة اعترفت بأنها كانت تخطط لسرقة خواتم الألماس التي تفوق قيمتها 12 ألف دينار، وأنها جمعت مبالغ مالية باهظة من نشاطها الإجرامي”.