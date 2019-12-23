وزارة العمل تضبط 18 عاملا وافدا مخالفا للقانون في عمان

ضبطت وزارة العمل 18 عاملا وافدا مخالفا لقانون العمل، وذلك من خلال حملة تفتيشية نفذتها مساء امس وسط العاصمة عمان، بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأكد مدير التفتيش المهندس عدنان ربابعة ضرورة التزام أصحاب العمل بالقانون وعدم تشغيل عمال وافدين غير حاصلين على تصاريح عمل أو مخالفين لشروط التصريح، لافتا إلى أن الحملات المشتركة مستمرة لمختلف القطاعات؛ ومنها المطاعم والمقاهي وأي قطاعات أخرى مغلقة أمام العمالة الوافدة.

وبين الربابعة اهمية تكثيف الرقابة والتفتيش على سوق العمل بهدف خلق بيئة عمل منظمة وجاذبة للشباب الاردني، لافتا الى ان الزيارات والحملات التفتيشية المشتركة فيما بين وزارة العمل ومرتبات الامن العام ستكون على الاماكن التي يتواجد بها العمال الوافدون المخالفون لقانون العمل وصولاً الى الهدف الذي تسعى اليه وزارة العمل وهو تنظيم سوق العمل المحلي والتأكد من ان العمالة الوافدة لا يعملون في القطاعات المغلقة للاردنيين فقط، وذلك من اجل زيادة نسبة تشغيل الاردنيين في القطاعات كافة وتأمين الحماية الإجتماعية لهم.

وأشار إلى أنه تم ضبط العمال المخالفين وتم توجيه الإنذارات والمخالفات لأصحاب العمل، وسيتم تسفير العمالة الوافدة المخالفة.

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