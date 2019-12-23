وزارة التربية تحقق باصابة طالب نتيجة ضربه من قبل معلم

عبرت وزارة التربية والتعليم عن أسفها لتعرض طالب في مدرسة حكومية بصويلح للإصابة بعينه نتيجة تعرضه للضرب من قبل أحد المعلمين بالمدرسة.

وأكدت الوزارة في بيان، تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، مجددة رفضها للاعتداء بكل أشكاله داخل المدارس سواء على الطلبة أو المعلمين، وتقديرها الكبير لدور المعلم داخل الغرفة الصفية.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، تابع ما جرى في المدرسة، حيث أوعز لأمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة بمتابعة الحادثة، فيما زار الأخير الطالب الذي يرقد على سرير الشفاء في المستشفى واطمأن على صحته.

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