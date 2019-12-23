“مجتهد” يكشف رسالة وصلت “هيئة كبار العلماء” ضد الذين يسخرون إمكانات السعودية لنشر الدعارة والمخدرات والخمر

قال حساب “مجتهد” على “تويتر”، إن هيئة كبار العلماء في السعودية تلقت رسالة مطولة شديدة اللهجة من مجموعة من النشطاء بعد حفل” إم دي أل بيست”.

وأضاف الحساب أنه سينشر الرسالة كاملة بعد أن يأخذ الإذن من النشطاء.

لكن الحساب أورد مقتفطات من الرسالة التي جاء فيها، “إن الحكم صار بيد مجموعة من “القوّادين” سخروا إمكانات الدولة من جهاز أمني ومال وإعلام لنشر الدعارة والشذوذ والمخدرات والخمر، واستخدام إمكانات الدولة لإبعاد الناس عن الدين، واستخدام إمكانات الدولة لقمع القائلين بالحق والمدافعين عنه”.

وتضيف الرسالة: “دعونا نقولها علنا، بعد حفل المدل بيست، الذي أعلن تركي آل الشيخ أنه سيعيده في جدة، لم يعد شك أنكم أيها العلماء تعطون ولاية الأمر لقوّادين يجاهرون بأنهم يريدون تحويل البلد لبيت دعارة ويستخدمونكم لحماية الدعارة والانحطاط. والفتوى بطاعة القوّادين خيانة ما بعدها خيانة”.

وتوجه الرسالة نفسها للعاملين في الجهاز الأمني والعسكري بالقول: فأنتم والله ثم والله تحمون مجموعة من القوّادين وتحرسون الدعارة، وتحاربون أهل الخير ودعاة الحق. ولا تحاولون إنكار ذلك، فلم يعد شك بعد حفل المدل بيست أن هذا هو الواقع، وأنكم حماة للدعارة والشذوذ في أقبح صورها”.

ثم رسالة لعامة الشعب: “كيف يقبل أن يقوده عصابة من القوّادين؟ كيف يقبل أن تتحول بلاد الحرمين إلى وكر دعارة؟ كيف يقبل أن يصبح أبناؤه رجال أمن في حماية القوّادين وبيوت الدعارة؟ كيف يقبل أن يسكت عن قمع العلماء وشيوخ قبائل وأعيان خوفا من قوادين؟”