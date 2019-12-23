اعلان الحداد العام 3 ايام .. رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، في ذمة الله
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جرينتش+2 10:25
دحلان يدعي ان اردوغان يخضع لعلاج مزمن لانه مصاب باختلال ذهني وعصبي

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