براءة القحطاني والعسيري والعتيبي.. احكام شكلية بقضية اغتيال خاشقجي

الرياض- وكالات

أعلن النائب العام السعودي، أن المحكمة قضت بإعدام خمسة، ومعاقبة ثلاثة آخرين بالسجن 24 عاما في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده العام الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده النائب العام السعودي، أشار فيه إلى أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين ابتدائية وليست قطعية، دون أن توضح هوية المحكمة التي أصدرتها وشملت الإعدام بحق 5 متهمين، وهم المباشرون والمشتركون في قتل خاشقجي”، دون تسميتهم.

ولفت إلى أن سعود القحطاني المستشار الإعلامي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لن يوجه له أي اتهام.

وكشف أن القنصل العام السعودي السابق لدى إسطنبول، محمد العتيبي، قد أفرج عنه.

وأضافت النيابة أن المحكمة أصدرت أحكامًا أولية بحق 11 متهما، دون تفاصيل أكثر.

ولفتت إلى أن المحكمة عقدت 9 جلسات في القضية، فيما صدرت الأحكام في الجلسة العاشرة.

وأوضحت أنه تم الحكم على 3 مدانين لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا. دون تفاصيل أكثر.

وقالت إن المحكمة ردت طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية (لم يوضحها) على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم في القضية.

وأوضحت أن تقرر حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة.

وأشارت النيابة السعودية إلى أنها ستدرس الحكم وإمكانية الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.

وأكدت أنه تم الإفراج عن أحمد عسيري (نائب رئيس الاستخبارات السابق) بعد التحقيق معه أمام المحكمة، لعدم ثبوت تهم عليه في القضية.

وأفادت النيابة بأن التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتل خاشقجي.

وأكدت أن الأحكام الصادرة اليوم لا زالت أولية، وعندما تكون قطعية (نهائية) سيتم إعلانها دون تحديد موعد.