الدفاعات الجوية السورية تتصدى هذه الليلة لأهداف إسرائيلية في محيط العاصمة دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ معادية قادمة من اتجاه الأراضي المحتلة.

وذكرت وكالة سانا السورية، بأن “الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية قادمة من اتجاه الأراضي المحتلة”.

وأفاد مراسل “سبوتنيك”: بـ سماع دوي ثلاث انفجارات تهز العاصمة دمشق.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـمراسل “سبوتنيك”، “إن طائرات إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي المحتلة والأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي السورية وتتولى دفاعاتنا الجوية التصدى لها”.

لاحقا أشارت الوكالة، إلى “أنباء عن سقوط أحد الأهداف المعادية في منطقة عقربا بريف دمشق “.

وكانت قد أسقطت الدفاعات الجوية السورية في وقت سابق، طائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة بريف اللاذقية.

وذكرت وكالة سانا السورية، بأن “المضادات الجوية تسقط طائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة بريف اللاذقية”.

كما تصدت الدفاعات السورية لطائرات مسيرة فوق مطار حماة العسكري.

وذكر التلفزيون السوري، مساء يوم أمس الاثنين، أن “وحدات الجيش تصدت لطائرات مسيّرة فوق مطار حماة العسكري دون مزيد من التفاصيل”.