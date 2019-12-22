وزير الصحة يعلن عن ارتفاع عدد وفيات إنفلونزا الخنازير إلى تسعة

اعلن وزير الصحة سعد جابر، إن عدد الوفيات المصابة بالإنفلونزا الموسمية H1N1 أو ما يعرف بـ إنفلونزا الخنازير، قد ارتفع إلى 9 أشخاص، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 292.

وأضاف جابر لـقناة “المملكة” اليوم الأحد، أن الأشخاص “الذين أصيبوا بالفايروس وأدى إلى وفاتهم هم أشخاص يعانون من أمراض مزمنة، وحالتهم الصحية سيئة، داعيا الأردنيين إلى “عدم التخوف من الفايروس، والالتزام بالتعليمات والشروط الصحية التي حددتها الوزارة”.

وبين أن الأوضاع الصحية للمصابين “غير مقلقة، وأن إنفلونزا الخنازير هي إنفلونزا موسمية”.

وأعلن وزير الصحة في وقت سابق، أنه “تم تخفيض سعر مطعوم الإنفلونزا بنسبة 50%”، بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء”.

وأكد جابر أن الوزارة اشترت كميات كبيرة من عقار “التاموفلو”؛ لضمان تقديم العلاج للجميع، وعلى نفقة الحكومة.

وأشار إلى أن “حالة الطوارئ معلنة في جميع مديريات الصحة، والعلاج وزع على الجميع، وهو فعال”.