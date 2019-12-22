ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة في العاصمة والبلقاء

نفذ العاملون في ادارة مكافحة المخدرات خلال الايام الماضية عدداً من المداهمات لمروجي مواد مخدرة في محافظتي العاصمة والبلقاء تم خلالها ضبط عدد منهم وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وبحسب بيان لمديرية الأمن العام اليوم الأحد، تمت مداهمة شخصين من مروجي المواد المخدرة في إحدى مناطق جنوب العاصمة بعد تحديد مكان تواجدهما والقي القبض عليهما بعد محاولتهما الفرار وضبط بحوزتهما 20 كفاً من الحشيش و 16 كيساً تحوي كميات من الحبوب المخدرة، اضافة الى كمية من مادة الكريستال المخدرة.

وفي مداهمة اخرى في جنوب العاصمة تم ضبط 5 كفوف من الحشيش المخدرة داخل منزل شخصين من المروجين المواد وبوشر البحث عنهما.

وفي شرق العاصمة وبعد متابعة احد الاشخاص المشبوهين بقضايا ترويج المواد المخدرة جرت مداهمته داخل مركبته بعد ان تم التأكد من حيازته لكمية كبيرة من تلك المواد حيث القي القبض عليه، وضبط بحوزته 14 كفاً من مادة الحشيش المخدرة وكيلو غرام من مادة الحشيش الصناعي .

وفي محافظة البلقاء تم التعامل مع قضيتين القي القبض في الاولى على احد المطلوبين بقضايا الترويج وبتفتيش منزله عثر داخله على 4 كفوف من الحشيش المخدر وكمية من الحبوب المخدرة، وفي القضية الثانية دوهمت مزرعة استخدمها شخص من جنسية اسيوية لتخزين وترويج المواد المخدرة حيث القي القبض عليه وضبط داخل المزرعة بعد تفتيشها كميات كبيرة من المواد المخدرة المعدة والمجهزة للبيع.

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