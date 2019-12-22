سناء جميل.. زكى طليمات اختار اسمها الفنى ورحلا بنفس اليوم/ فيديو

تمر اليوم ، الأحد 22 ديسمبر، ذكرى رحيل اسمين كبيرين فى عالم الفن، هما: الفنان الكبير زكى طليمات والفنانة الكبيرة سناء جميل، ربما يكون تاريخ رحيلهما فى نفس اليوم صدفة، إلا أننا يمكن اعتباره إشارة للعلاقة الفنية التى جمعتهما فى يوم ما، فلزكى طليمات فضل كبير على مشوار سناء جميل، بل هو من اختار لها اسمها الفنى، بدلا من اسمها الحقيقى “ثريا يوسف عطالله”، وذلك خلال مسرحية «الحجاج بن يوسف».

فى لقاء نادر مع الإعلامى مفيد فوزى قالت الراحلة سناء جميل، حين سألها عن الشخص الذى تنحنى له احتراما، أجابت بأنه الأستاذ زكى طليمات، وقالت: لا أستطيع أن أعبر عن مدى احترامى لهذا الرجل، هو الرجل الوحيد الذى أقف له لا شعوريا حتى بعد أن أصبحت نجمة.. فهو صاحب فضل عليا فى كل حاجة”.

وكشفت كواليس اختيار زكى طليمات لاسمها “سناء جميل”، وقالت: فى يوم قالى أنا غيرت اسمك سألته ايه الاسم قال لى سناء جميل، حسيته حلو فى ودنى وله جرس”.