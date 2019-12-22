نتنياهو يفتح ذراعيه مرحباً بدعوة وزير خارجية الامارات الى التحالف العربي مع إسرائيل.. ولا عزاء لفلسطين!!!
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جرينتش+2 01:36
اليوم تبدأ “مربعانية الشتاء” .. أطول ليالي العام وأقصر نهاراته واغزر امطاره

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