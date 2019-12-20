تمهيدا لاقتحام مواقع التركمانستان بريف إدلب.. الجيش السوري يطهر شرق معرة النعمان من “أجناد القوقاز”

استأنفت وحدات من الجيش السوري تقدمها على محور ريف معرة النعمان الشرقي وبسطت سيطرتها على “تل الشيح” الاستراتيجي شرق المدينة، بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي أجناد القوقاز، و”هيئة تحرير الشام” الواجهة الأحدث لتنظيم “جبهة النصرة”.

ونقل مراسل “سبوتنيك” في ريف إدلب عن مصدر ميداني أن وحدات من الجيش السوري تقدمت باتجاه (تل الشيح) الاستراتيجي وبسطت السيطرة عليه بعد عملية تمهيد ناري مركزة.

وأكد المصدر أن السيطرة على التل يعني احكام الوسائط النارية للجيش السوري على خطوط دفاع وإمداد التنظيمات المسلحة في عدة قرى بلدات تتخذها بريف معرة النعمان الشرقي جنوب شرق ادلب.

وتابع المصدر أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك تكفل بتحييد تام لمسارات إمداد المسلحين نحو المنطقة، ما أسهم في تسهيل عملية التقدم البري للقوات باتجاه منطقة العمليات