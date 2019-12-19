مديرية الشكاوى بهيئة النزاهة تتعامل مع 2647 ملفا العام الماضي

بلغ عدد الملفات التي تعاملت معها مديرية الشكاوى في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال العام الماضي 2647 ملفا، وذلك بحسب التقرير السنوي لعام 2018 الذي اصدرته الهيئة اخيرا.

واظهر التقرير السنوي ان عدد الملفات التي تم تدويرها من عام 2017 بلغ 150 ملفا ليصبح المجموع الكلي للملفات التي تلقتها مديرية الشكاوى 2797 ملفا.

وبحسب التقرير فقد تم حفظ 1421 ملفا ولا زال 51 ملفا منظورا امام الهيئة، في حين انجزت المديرية 1325 ملفا تم تحويل 15 منها الى المدعي العام وضم اربعة ملفات الى المدعي العام واحالة 1306 ملفات الى مديريات الهيئة.

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