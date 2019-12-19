بعدما هاجمه المسلحون بطائرات مسيرة.. الجيش السوري يبدأ تقدما بريا نحو معاقل "أجناد القوقاز وجبهة النصرة" جنوب إدلب
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جرينتش+2 11:12
طلبة “الأردنية” ينظمون وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الجامعة

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