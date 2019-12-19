بعد حصوله على الاصوات اللازمة.. الرئيس اللبناني يكلف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة

بعدما هاجمه المسلحون بطائرات مسيرة.. الجيش السوري يبدأ تقدما بريا نحو معاقل "أجناد القوقاز وجبهة النصرة" جنوب إدلب
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جرينتش+2 11:12
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