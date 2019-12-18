نقابة الصيادلة تطالب بإلغاء ضريبة المبيعات على الدواء

طالبت نقابة الصيادلة بإلغاء ضريبة المبيعات المفروضة على الدواء من خلال الحزمة الرابعة للتحفيز الاقتصادي التي تنوي الحكومة الاعلان عنها.

وقال نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني في بيان صحفي اليوم الاربعاء، ان الغاء ضريبة المبيعات على الدواء يعزز ثقة المواطن بسلامة القرارات الاقتصادية والمحافظة على صحة المواطن، مشيرا الى ان الدواء يعتبر من اهم السلع الاساسية والضرورية والحياتية للمواطن والتي تمس حياته بشكل مباشر.

واعرب الدكتور الكيلاني عن امله بأن يؤخذ مطلب نقابة الصيادلة بعين الاعتبار في الحزمة الرابعة، والتي تهدف الى تخفيض ضريبة المبيعات الخاصة على السلع الاساسية التي تعد الاكثر استهلاكا من قبل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية بضرورة تحسين اوضاعهما المعيشية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة