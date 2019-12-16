وزير الصناعة يبحث مع نظيره السوري العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين

عمان 16 كانون الأول (بترا)- استعرض وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، خلال اتصال هاتفي مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وسوريا.

وتم الاتفاق، خلال الاتصال الذي جرى اليوم، على ترتيب لقاء يجمع الوزيرين في أقرب فرصة ممكنة، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة البينية، ومناقشة التحديات التي تواجهها، وبما يسهم في خدمة مصالح البلدين.

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