عبر اشراكها "بمعرض إكسبو 2020".. الامارات تفتح ابوابها واسعة امام التغلغل الاسرائيلي بالعالمين العربي والاسلامي
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جرينتش+2 03:59
ذبحتونا تحذر من عودة ظاهرة العنف الجامعي وتدعو لحلول جذرية

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