عبر اشراكها "بمعرض إكسبو 2020".. الامارات تفتح ابوابها واسعة امام التغلغل الاسرائيلي بالعالمين العربي والاسلامي
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جرينتش+2 12:43
تنفيذاً لاوامر امريكا واسرائيل.. سودان “الثورة” يستعد لإغلاق مكاتب حزب الله وحركة حماس لديه

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