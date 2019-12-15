على ذمة صحيفة صهيونية.. ترامب قد يعلن رسميا عن تفاصيل "صفقة القرن" قبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة
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جرينتش+2 12:36
تآكل من الداخل.. بداية النهاية لحزب العدالة وزعيمه أردوغان؟

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