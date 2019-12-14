هزيمة لمشروع ترامب.. 169 دولة بالجمعية العامة تصوت مع قرار تمديد مهام الاونروا بينما تعارضه امريكا واسرائيل فقط
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جرينتش+2 12:45
هزيمة لمشروع ترامب.. 169 دولة بالجمعية العامة تصوت مع قرار تمديد مهام الاونروا بينما تعارضه امريكا واسرائيل فقط

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