طلبة الدكتوراه بالجامعة الأردنية يلوحون بالتصعيدحال عدم التراجع عن رفع الرسوم

عقدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” لقاءً مع وفد من طلبة الدكتوراه / تخصصات مناهج وأساليب تدريس، في الجامعة الأردنية، وشارك في اللقاء قائمة التجديد في الجامعة الأرنية.

وقد تم خلال اللقاء بحث ملف رفع رسوم هذه التخصصات الذي قامت به إدارة الجامعة الأردنية مع بداية الفصل الدراسي الأول لهذا العام. حيث ارتفعت رسوم هذه التخصصات من 100 دينار للساعة لتصبح 175 دينار، وبنسبة رفع بلغت 75% وذلك دون إشعار الطلبة بذلك ودون طرح سعر ساعة التخصص على الموقع الإلكتروني للجامعة. حيث تفاجأ الطلبة بإبلاغهم من قبل مسجل الكلية بأن رسوم تخصصهم هي 175 دينار للساعة وليس 100 دينار للساعة.

وتتذرع إدارة الجامعة بأن هذا التخصص هو تخصص جديد وبالتالي من حقها رفع رسومه!!! وذلك على الرغم من أن إدارة كلية التربية أكدت للطلبة بأنه لن يتم رفع رسوم تخصصهم، إضافة إلى أن تخصص مناهج وأستليب التدريس / لغة إنجليزية -على سبيل المثال- أصبحت رسوم ساعته بعد الرفع ١٧٥ دينار فيما لا يتجاوز سعر ساعة الترجمة / لغة إنجليزية ال 100 دينار.

وأكدت حملة “ذبحتونا” أنها ماضية باتخاذ إجراءات تصعيدية في هذا الملف بالتنسيق مع القوى الطلابية والطلبة المتضررين، وذلك بعد وعود من رئيس الجامعة بدراسة هذا الملف قبل أشهر، دون أن يتم اتخاذ أي إجراء جدي تجاهه.

ورأت ذبحتونا أن إدارة الجامعة الأردنية مطالبة بالتراجع عن هذا القرار الظالم الذي لن يسهم الا بالمزيد من الظلم للمعلمين ومحاولات حصر التعليم بالأغنياء. مبدية خشيتها من أن يكون هذا القرار بمثابة خطوة أولى نحو مزيد من رفع الرسوم لبرامج الدكتوراه، خاصة وأن تسريبات وصلت للحملة تشير إلى نية الجامعة “استحداث” تخصصات دكتوراه جديدة، وبما يشي باتباع نفس الأسلوب في رفع الرسوم والذي قامت بتطبيقه على تخصص مناهج وأساليب تدريس.