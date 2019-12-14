رغم حرمة شهر رمضان الا ان يسرا ستفاجئ الجمهور ب”ذهب مزيف”

“دهب مزيف” هو اسم مبدئى لمسلسل النجمة يسرا، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج جمال العدل، وتأليف مدحت العدل، وإخراج هانى خليفة، وسلم المؤلف مدحت العدل ما يقرب من 10 حلقات من المسلسل، الذى يعد عودة قوية للنجمة يسرا للدراما التليفزيونية بعد غياب عامين، ومن المقرر البدء فى تصوير المسلسل مطلع شهر يناير المقبل.

“دهب مزيف” يعد التعاون الثالث بين المخرج هانى خليفة و النجمة يسرا فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سوياً مسلسلات “فوق مستوى الشبهات” عام 2016، وشارك فى بطولته سيد رجب، وشيرين رضا، زكى فطين عبد الوهاب، وأحمد حاتم، ونجلاء بدر، ومراد مكرم، وتأليف أمين جمال وعبد الله حسن، كما قدما مسلسل “الحساب يجمع” عام 2017، وشارك فى بطولته كريم فهمى، وبوسى، محمود عبد المغنى، وأخرون، تأليف محمد رجاء وإياد عبد المجيد، وإنتاج العدل جروب.

ومن جهة أخرى، انتهت مؤخرا النجمة يسار من تصوير فيلمها “صاحب المقام”، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته اسر ياسين، وصلاح عبد الله، محمود عبد الغنى، نسرين أمين، بيومى فؤاد، انجى النقد، ميدو عادل، أمينة خليل، وآخرون، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.