اجواء باردة نسبيا وحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال 3 ايام

تكون الأجواء اليوم السبت باردة نسبياً في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، بحسب دائرة الارصاد الجوية.

و تسود ليلا أجواء باردة في أغلب المناطق وباردة نسبياً الأغوار والبحر الميت، مع ظهور غيوم منخفضة الارتفاع، وتكون الرياح خفيفة السرعة ومتغيرة الاتجاه.

وتكون الأجواء غدا الاحد باردة نسبياً في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، وتدريجياً خلال ساعات النهار تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل هطول زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تتحول مساء الى شمالية غربية.

وتستمر الأجواء يوم الاثنين باردة نسبياً في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع بقاء فرصة ضعيفة خلال ساعات النهار لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان من 14 الى 7 درجات وفي المناطق الشمالية من 15 الى 6 درجات وفي المناطق الجنوبية من 15 الى 3 درجات وفي خليج العقبة من 24 الى 13 درجة مئوية .

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