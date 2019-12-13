عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية من الدور الأول بنسبة 58,15 في المئة
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جرينتش+2 08:52
وزارة الداخلية التركية تعاود ادراج محمد دحلان على قائمة المطلوبين “الحمراء” وترصد 1،7 مليون دولار لمن يرشد عنه

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