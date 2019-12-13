توافق الحكومة ونقابة المهندسين على رفع علاوة المهندسين إلى 145%

اعلن نقيب المهندسين م.أحمد سمارة الزعبي إن النقابة قد توافقت مع الحكومة على رفع العلاوة الفنية للمهندسين العاملين في القطاع العام الى 145٪ اعتبارا من بداية العام المقبل.

وأضاف في تصريح صحفي أن العلاوة ستشمل كافة الدرجات، وكافة المهندسين العاملين في الوزارات والمؤسسات العامة.

واشار م.سمارة ان النقابة ستقدم مقترحا للمسار المهني، والذي سيتم وضعه بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والذي يشمل زيادة ١٠٪؜ لكل مرتبة من مراتب التاهيل المهني والتي تبدا بمهندس ثم مهندس مشارك ومهندس محترف لتصل إلى ١٧٥٪؜ علاوة المهندس المستشار.

وأوضح أنه دعا المجلس الاعلى للتاهيل والاعتماد المهني لاجتماع لمناقشة المراتب الهندسية في نظام التاهيل والاعتماد المهني وموائمته مع العلاوات والمسار المهني. وكانت الهيئة المركزية في نقابة المهندسين قد وافقت على نظام التاهيل والاعتماد المهني ورفعته للهيئة العامة للمهندسين للمصادقة عليه تمهيدًا لرفعه لديوان التشريع للسير باجراءات المصادقة عليه .