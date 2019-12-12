وفقا لصحيفة البناء اللبنانية.. الكشف عن مخطط إسرائيلي – غربي لتنفيذ عمليات “إرهابية” في الاردن ومصر والعراق ولبنان

كشفت صحيفة “البناء” اللبنانية،امس الأربعاء، عن مخطط إسرائيلي-غربي بتمويل خليجي لتنفيذ “عمليات إرهابية” في عدد من الدول العربية، بهدف خلط الأوراق وتعميم الفوضى في هذه الدول.

وقالت الصحيفة إن “بعض الجهات الأمنية قد حذرت من قيام مجموعات تشغلها مخابرات إسرائيلية وغربية بتنفيذ بعض العمليات الإرهابية، بهدف خلط الأوراق وتعميم الفوضى في عدد من دول المنطقة”.

وأضافت أن الجهات الأمنية رشحت الأردن والعراق ومصر ولبنان لتنفيذ العمليات فيها، مشيرة إلى أن “الجهات الأمنية أكدت أن تمويلاً خليجياً للمشروع المذكور تم تأمينه بطلب أميركي مباشر”.

وكان عضو مجلس الامة الكويتي السابق ناصر الدويلة قد كشف في وقت سابق، أن ما يجري في العراق “مؤامرة إسرائيلية ابعد من مناكفة إيران”، محذرا من أن “تلك المؤامرة قد تمس وجود الكويت”.

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