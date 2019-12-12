منخفض جوي مصحوبا بالرعد والمطر يؤثر على المملكة مساء اليوم

تنخفض درجات الحرارة اليوم الخميس، وتكون الاجواء باردة نسبياً في معظم المناطق ولطيفة في الاغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة.

وتتأثر المملكة بدءا من ساعات الظهيرة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتحول الاجواء ما بين غائمة جزئيا الى غائمة، وتهطل الأمطار على فترات في اماكن متفرقة من المملكة، يتوقع أن تكون غزيرة أحياناً في ساعات المساء خاصة في شمال ووسط المملكة وقد يصحبها الرعد احياناً؛ مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في الاجزاء الجنوبية والشرقية من المملكة .

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة يوم غد الجمعة، وتصبح الأجواء باردة وغائمة جزئيا بوجه عام، وهناك فرصة خلال النهار لسقوط زخات من المطر في المناطق الشمالية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم السبت، مع بقاء الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان والمناطق الشمالية اليوم من 14 الى 8 درجات مئوية، وفي المناطق الجنوبية من 13 الى 7 وفي خليج العقبة من 26 الى 14 درجة مئوية.

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