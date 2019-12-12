مطالب نيابية برفع الحد الأدنى للأجور الى 280 دينارا

وفقا لصحيفة البناء اللبنانية.. الكشف عن مخطط إسرائيلي - غربي لتنفيذ عمليات "إرهابية" في الاردن ومصر والعراق ولبنان
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