القبض على مطلوب مسلح في مطاردة أمنية بمنطقة القطرانة

القت الأجهزة الأمنية القبض على مطلوب وبحوزته مركبة مسروقة في منطقة القطرانة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان، اليوم الخميس، ان العاملين في ادارة البحث الجنائي ومن خلال متابعتهم لعدد من قضايا السرقات لمحال تجارية ومركبات في عدد من محافظات الجنوب، وقع الاشتباه على ثلاثة اشخاص من المطلوبين وذوي الاسبقيات في قضايا السرقات وسرقة المركبات حيث بدا بجمع المعلومات حولهم لالقاء القبض عليهم.

واضاف انه بمتابعة اولئك الاشخاص وردت معلومات فجر اليوم حول قيامهم بسرقة احدى المركبات من العاصمة، متوجهين بواسطة مركبتين مسروقتين الى الجنوب، وتمت محاولة ايقافهم في منطقة القطرانة، الا انهم بادروا فور مشاهدة رجال الامن العام باطلاق عيارات نارية باتجاههم واصابوا احدى مركبات القوة بعيارات نارية، وتم الرد عليهم بالمثل والقي القبض على احدهم بعد ان ابدى مقاومة شديدة، وضبطت بحوزته المركبة المسروقة وتبين أنه تعرض لاصابة في منطقة القدم واسعف للمستشفى لتلقي العلاج، فيما لاذ الشخصان المطلوبان الآخران بالفرار وما زال البحث جارياً عنهما.

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