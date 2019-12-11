البحث الجنائي يلقي القبض على مطلوب أصاب رجلي أمن بالرصاص

القى العاملون في إدارة البحث الجنائي القبض على الشخص المطلوب الذي اطلق النار باتجاه قوة امنية امس وأصاب ضابطي صف من البحث الجنائي وشرطة البلقاء.
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم الأربعاء، ان قوة امنية من ادارة البحث الجنائي تمكنت فجر اليوم من تحديد مكان وجود الشخص المطلوب الذي اطلق النار باتجاه رجال الامن العام واصاب اثنين منهم حيث جرى مداهمته والقاء القبض عليه وبوشر التحقيق معه.
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