بعد عملية الشمراني الدامية.. البنتاغون يعلّق تدريب جميع العسكريين السعوديين على الأراضي الامريكية
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جرينتش+2 06:09
(في مقابلة حجبها التلفزيون الإيطالي) الأسد : مصلحة سوريا قد تضطرني للقاء اردوغان ولكنني ساشعر بالقرف/ فيديو

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