رغم تواتر التوقعات بحضوره.. امير قطر يغيب عن القمة الخليجية بالسعودية وينيب رئيس الوزراء

اعلنت قطر رسميا، اليوم الثلاثاء، ان اميرها الشيخ تميم لن يحضر القمة الخليجية التي تستضيفها السعودية، وذلك بعد توقعات كثيرة حول امكانية حدوث مصالحة بين قطر وجيرانها.

وذكرت وكالة الانباء القطرية ان الشيخ تميم المتواجد في رواندا قد كلّف رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بترؤس وفد قطر في القمة.

وفي الايام التي سبقت القمة ظهرت اشارات وتقارير تتحدث عن احتمال انهاء مقاطعة السعودية والامارات والبحرين لقطر، المستمرة منذ أكثر من سنتين.

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول، تلقّى أمير قطر دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز لحضور القمة.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، امس الاول السبت، إن بلاده تجري مباحثات مع السعودية حول رؤية مستقبلية للعلاقات.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير قد أعلن قبلها أن أي تغير في الموقف الخليجي من الدوحة يبقى رهين خطوات من قطر.

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