وفقا لموقع روسي مختص بالشؤون العسكرية.. مقاتلات روسية تمنع اخرى اسرائيلية من قصف قاعدة عسكرية سورية

كشف موقع اخباري روسي مختص بالشؤون العسكرية والامن، اليوم الاثنين، بان مقاتلات روسية تصدت الاسبوع الماضي لمقاتلات إسرائيلية كانت في طريقها لقصف القاعدة العسكرية T-4 القريبة من العاصمة السورية دمشق.كما ذكرت تقارير عبرية.

ووفقا لما أورده الموقع الروسي، فقد “انطلقت مقاتلات روسية متطورة الى الجو لتتصدى للمقاتلات الإسرائيلية ولتمنعها من قصف القاعدة العسكرية المذكورة وارغمتها على الفرار”.

وحسب الموقع، فان المقاتلات الإسرائيلية حاولت تنفيذ هجوم ضد قاعدة جوية تابعة لسلاح الجو السوري، T-4 الواقعة في محافظة حمص.

وقال الموقع ان طائرات روسية من طراز سوخوي 35 متطورة لسلاح الجو الروسي أقلعت الى الجو من قاعدة “حميميم” الروسية في سوريا من اجل اسقاط الطائرات الإسرائيلية.

هذا وأكد المراسل العسكري للقناة العاشرة العبرية أور هيلر، بأن طائرات حربية روسية من طراز سوخوي 35، أجبرت الطائرات الحربية الإسرائيلية على العودة إلى قواعدها في إسرائيل ومنعتها من ضرب شحنات سلاح إيرانية في مطار بسوريا.

وأشار هيلر إلى أن طائرات القوات الجوية الإسرائيلية اضطرت إلى الخروج من المجال الجوي السوري بينما كانت تستعد للقيام بموجة من الضربات لأهداف إيرانية.

وأوضح أن الطائرات الروسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية واتجهت نحو البحر المتوسط بينما كانت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي تستعد للهجوم.