وسط استمرار الاحتجاجات الشعبية.. إصابة 6 جنود عراقيين إثر سقوط 4 صواريخ كاتيوشا قرب مطار بغداد الدولي

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، إصابة 6 جنود إثر سقوط 4 صواريخ كاتيوشا على معسكر بمحيط مطار بغداد الدولي.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، في بيان لها، إن “أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي أدت إلى إصابة ستة مقاتلين”، وذلك حسب موقع “السومرية” العراقي.

وأوضح البيان: “باشرت قواتنا الأمنية بتفتيش المناطق، وعثرت على منصة إطلاق الصواريخ، مع وجود صواريخ تعطل إطلاقها”.

وكان مصدر أمني عراقي قال، في وقت سابق اليوم، في تصريح لـ”سبوتنيك”، إن “صاروخين سقطا في محيط مطار بغداد الدولي دون معرفة الخسائر”، لافتا إلى أن “صفارات الإنذار أطلقت في المطار تحسبا لهجمات أخرى”.

يأتي ذلك في وقت يواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، مع انضمام المعتصمين، في المدن الشمالية، والغربية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي تحت المطر، وموجة البرد التي حلت مؤخرا، ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.