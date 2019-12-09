محكمة أمن الدولة تصدر أحكاما بالسجن على مروجين لجماعة إرهابية

أصدرت محكمة أمن الدولة الاثنين، أحكاما بالسجن في 16 قضية، خلال جلسة ترأسها رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري علي المبيضين.

وقررت المحكمة وضع متهم بالأشغال المؤقتة 3 سنوات بتهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية.

وخفضت المحكمة، الحكم على متهم بالترويج لأفكار جماعة إرهابية من 3 سنوات إلى سنتين،كون المتهم شاب في مقتبل العمر؛ ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه، وقررت المحكمة وضع متهم آخر بنفس التهم في قضية أخرى بالأشغال المؤقتة 3 سنوات.

وقررت المحكمة حبس متهم بالترويح لأفكار جماعة إرهابية 3 سنوات.

وجرى وضع متهم بالترويج لأفكار جماعة إرهابية بالأشغال المؤقتة مدة 4 سنوات.

وقررت المحكمة وضع متهم بالترويج لأفكار جماعة إرهابية بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات.

كما جرى وضع متهم بالترويج لأفكار جماعة ارهابية بالاشغال المؤقتة 3 سنوات ، ولكونه شابا، ولإتاحة الفرصة له جرى تخفيض العقوبة إلى سنتين.

وقررت المحكمة وضع متهم بالترويج لافكار جماعة ارهابية بالاشغال المؤقتة 3 سنوات ولكونه متزوج وله اسرة جرى تخفيض العقوبة الى سنتين.

وقررت المحكمة وضع متهم بالأشغال المؤقتة مدة 5 سنوات، لقيامه بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس.

وجرى تجريم متهمين بمحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية والحكم عليهما بالأشغال المؤقتة مدة 4 سنوات لكل منهما.

وقررت المحكمة الحكم على طالبين جامعيين متهمين بالترويج لأفكار جماعة إرهابية بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات لكل منهما.

وجرى الحكم على شاب متهم بالتهديد باستخدام العنف، ومحاولة الخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات مخفضة من 5 سنوات لكونه شابا وفي مقتبل العمر، ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه.

وقررت المحكمة الحكم على متهم بالترويج لافكار جماعة ارهابية 5 سنوات، وآخر متهم بالقيام بأعمال ارهابية والترويج لافكار جماعة ارهابية ومحاولة الالتحاق بجماعات ارهابية بالحكم 9 سنوات.

كما جرى الحكم على متهم بالتهديد بالقيام بأعمال ارهابية من شأنها ترويع الناس والحكم عليه 8 سنوات.