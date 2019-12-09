خير وبركة.. المنخفض الجوي يرفد السدود بـ 5ر1 مليون متر مكعب

اعلن وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ان سدود المملكة استقبلت 5ر1 مليون متر مكعب من مياه الأمطار خلال 24 ساعة الماضية نتيجة الهطولات المطرية خلال اليومين الماضيين ليرتفع مخزون السدود الكلي الى 85 مليون متر مكعب تشكل 4ر25 بالمئة من الطاقة الاستيعابية الكلية لسدود المملكة البالغ عددها 15 سدا.

وأضاف ابو السعود في بيان صحفي اليوم، ان المخزون الكلي في السدود حاليا هو أقل من التخزين لنفس الفترة من العام الماضي بنحو 10 ملايين م3 حيث بلغ 4ر95 مليون م3 وبنسبة تخزين كلية 5ر28 بالمئة، داعيا المواطنين الى الاستفادة من الهطولات المطرية وتخزينها في جميع المرافق المتاحة للاستفادة منها في كافة الاستخدامات وبما يحقق الطموحات الوطنية في تعزيز الامن المائي الوطني،

كما دعا الى عدم القاء المخلفات والنفايات في مجاري الاودية حفاظا على المياه السطحية والجوفية.

وأشار ابو السعود الى ان اعلى نسبة دخول سجلها سد الموجب حيث بلغت الكميات الداخلة 710 آلاف م3، يليه سد الملك طلال 490 الف م3، وسد العرب 130 الف م3، وسد الوحدة 115 الف م3 .